Jerry Lewis é detido por carregar arma em aeroporto

O humorista Jerry Lewis foi detido pela polícia em Las Vegas no final da semana passada, quando detectores de metais no aeroporto descobriram uma arma descarregada em sua bagagem. Lewis, de 82 anos, tinha uma pequena arma de calibre 22 em sua bagagem na sexta-feira passada quando chegou ao Aeroporto Internacional McCarran, disse Ramon Denby, da polícia metropolitana de Las Vegas. O humorista foi detido brevemente e a arma foi apreendida. Lewis recebeu uma citação judicial por carregar arma escondida sem dispor do porte de armas. Nos anos 1950 Jerry Lewis fez parte de um duo cômico de sucesso enorme com o cantor Dean Martin. Mais tarde, foi astro dos filmes O Professor Aloprado, de 1963, e O Rei da Comédia, de 1982. Não foi possível falar com um representante do ator para obter suas declarações. Uma fonte próxima dele disse que ele estava indo a Mount Pleasant, Michigan, para fazer um show solo. A arma estava registrada em seu nome, e ele precisará comparecer a uma audiência judicial para tê-la de volta, disse a polícia. Desde 1966 Jerry Lewis vem apresentando uma maratona anual na TV para levantar fundos para a Associação de Distrofia Muscular. No ano passado o evento conseguiu US$ 63,8 milhões.