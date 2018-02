Jerry Hall vai leiloar retrato de Lucian Freud e obra de Warhol LONDRES (Reuters Life!) - A modelo e atriz norte-americana Jerry Hall vai pôr à venda várias obras de arte de sua coleção particular, incluindo um retrato de Lucian Freud, para ajudá-la a romper com o passado que compartilhou com o Rolling Stone Mick Jagger.