Jeremy Irons é um dos convidados do Festival do Rio Cinéfilos de carteirinha já estão em contagem regressiva, esperando pelo dia 27. Dentro de duas semanas, exatamente, o Rio estende o tapete vermelho e inicia, com "Gonzaga - De Pai para Filho", de Breno Silveira, sua grande festa do cinema em 2012. O Festival do Rio antecipa-se como verdadeira maratona, prometendo, até 11 de outubro, 400 filmes distribuídos em 20 mostras. A menina dos olhos é a Première Brasil, que virou a grande vitrine do cinema brasileiro, mas estão prometidos, entre muitos outros, o novo Leos Carax, "Holy Motors"; o novo Francis Ford Coppola, "Twixt"; o novo Kim Ki-duk, que acaba de vencer o Festival de Veneza, "Pietà"; e o novo filme dos irmãos Taviani, "Cesare Deve Morire", que venceu Berlim, no começo do ano.