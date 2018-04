Jenny McCarthy fecha contrato com produtora de Oprah Winfrey

McCarthy fechou um acordo de longa duração com a produtora Winfrey Harpo para desenvolver projetos em diferentes plataformas, incluindo um programa de entrevistas na tevê que a atriz e autora poderia apresentar.

A primeira colaboração do acordo é um blog feito por McCarthy hospedado no site oprah.com, que começou na sexta-feira. Como outras personalidades favoritas de Oprah, entre eles, Rachael Ray e Dr. Phil, McCarthy tem sido uma convidada frequente do programa "The Oprah Winfrey Show".

McCarthy conversou com a apresentadora sobre seu filho autista e a publicação de seus best-sellers "Louder Than Words: A Mother's Journey in Healing Autism" e "Mother Warriors: A Nation of Parents Healing Autism Against All Odds".

Ex-modelo da Playboy, McCarthy surgiu na tevê como uma apresentadora da MTV no programa de namoros "Singled Out", trabalho que foi uma ponte para sua carreira de atriz. Mais tarde, ela começou a escrever uma série de best-sellers e se tornou ativista em nome da cura para o autismo.

(Reportagem de Nellie Andreeva)

Reuters/Hollywood Reporter