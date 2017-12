Jennifer Love Hewitt fica noiva de ator escocês A atriz norte-americana Jennifer Love Hewitt ficou noiva e se casará com o ator escocês Ross McCall, de 32 anos, informou o site Usmagazine.com na quarta-feira. "Eles ficaram noivos na semana passada", disse um representante de Hewitt ao Us. O casal está de férias no Havaí. McCall deu a Hewitt um antigo anel de noivado que pertence à sua família há mais de 100 anos, de acordo com a reportagem. Hewitt, 29, estrela do seriado de TV "Ghost Whisperer", interpretou Audrey Hepburn no filme "The Audrey Hepburn Story", que conta a história da atriz ganhadora do Oscar. (Por Tod Eastham)