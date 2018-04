Jennifer Lopez vai receber US$545 mil de ex-marido A cantora e atriz Jennifer Lopez vai receber cerca de 545 mil dólares em arbitragem de uma ação que ela moveu contra seu primeiro marido por seus planos de publicar um livro revelando detalhes íntimos sobre ela, mostraram documentos de um tribunal divulgados na quarta-feira. Como parte da decisão do árbitro, Lopez também ganhou um mandado permanente proibindo seu ex-marido, Ojani Noa, de revelar informações íntimas sobre o relacionamento deles, para obter lucros pessoais. Entre as revelações que teriam sido feitas no livro escrito por um "ghost writer", segundo relatos da imprensa, estão a de que Lopez teria tido vários casos extraconjugais durante seu breve casamento com Noa, incluindo um com o cantor de salsa Marc Anthony, o terceiro e atual marido de J-Lo, enquanto Anthony também estava casado com outra pessoa. Anthony e Lopez, 38 anos, se casaram em junho de 2004, dias após o divórcio dele da modelo e miss porto-riquenha Dayanara Lopez e cinco meses depois de Lopez ter rompido seu muito divulgado noivado com o ator Ben Affleck. Jennifer Lopez moveu a ação contra Ojani Noa em junho de 2006 para impedi-lo de publicar o livro, alegando que a publicação violaria os termos de um acordo fechado pelos dois em pacto legal anterior para não divulgarem informações mutuamente prejudiciais. Os planos de Ojani Noa de publicar o livro foram divulgados num artigo de janeiro de 2006 do New York Post descrevendo o livro proposto como "manuscrito que revela tudo" em 12 capítulos, sob o título: "A verdade desconhecida: um retrato apaixonado de uma serial thriller" (ou seja, alguém que provoca emoções fortes e contínuas). De acordo com a ação movida por Lopez, Noa, que é proprietário de restaurantes e boates, ofereceu não publicar o livro se Lopez lhe pagasse 5 milhões de dólares. J-Lo divorciou-se de Noa em 1998, após 11 meses de casamento. Ela se casou com Chris Judd, seu segundo marido, em setembro de 2001 e pediu divórcio dele no mês de julho seguinte. Ela e Marc Anthony contracenam em "El Cantante", filme sobre o legendário cantor de salsa Hector Lavoe que estreou em cidades americanas este ano.