Jennifer Lopez vai produzir seriado sobre festas de 15 anos Por Gretta Parkinson e Nellie Andreeva LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Jennifer Lopez está desenvolvendo um seriado de TV sobre cinco teens de Miami que abrem uma firma que promove festas de 15 anos. "The Amigas Sweet 15 Club" está sendo descrito como comédia de meia hora de duração, com toques dramáticos. O seriado é baseado em idéia original de Jane Startz, que produziu o filme e o seriado de TV baseados nos populares livros "The Baby-Sitters Club." Startz fará a produção executiva do seriado, juntamente com Lopez. Além do seriado de TV, que girará em torno de música, elas pretendem desenvolver "Amigas" para gerar uma série de livros para o público adulto jovem, CDs de inspiração latina e potencialmente outros produtos da franquia voltada ao público feminino "teen" (pré-adolescente). O seriado de TV acompanha as "Amigas" usando seus talentos coletivos (uma delas é cantora, uma é DJ, outra é artista gráfica etc.) para abrir uma empresa de planejamento de festas, na qual trabalham após o horário escolar, para ajudar garotas latinas a terem a festa de 15 anos de seus sonhos. Cada episódio da série potencial deve focar uma garota diferente e mostrar como sua família e seu pano de fundo cultural contribuem para o planejamento das festas. Nos últimos dez anos a cultura latina nos EUA passou a ocupar o centro das atenções, com artistas musicais latinos que agradam ao grande público, como a própria Jennifer Lopez, seu marido Marc Anthony e a cantora Shakira. Ela também passou a ocupar o horário nobre da televisão, como foi visto mais recentemente com o sucesso de "Betty, a Feia" ("Ugly Betty", da ABC), uma história que também é relatada desde a perspectiva de jovens latinas. Startz espera usar o seriado para lançar jovens artistas latinos em início de carreira. Jennifer Lopez vai participar de todos os aspectos de produção do projeto, especificamente a música e a escolha do elenco, disse Simon Fields, da produtora de Lopez, Nuyorican Productions. A Nuyorican já produziu longas-metragens como "Dança Comigo?" e "El Cantante", além do seriado da MTV "Dance Life." Os créditos de Startz incluem os longas "Vivendo na Eternidade" e "Uma Garota Encantada."