Jennifer López se inspira em Rita Hayworth na hora de se vestir

A atriz e cantora Jennifer López se inspira em estrelas de Hollywood como Rita Hayworth na hora de eleger suas roupas. Em entrevista ao jornal alemão Welt am Sonntag neste domingo, 26, a cantora disse que faz o possível para se livrar do rotulo de latina sexy e com pouca roupa". " Há seis anos sempre me apresentei com a cintura descobtera, mas agora sou uma mulher mais madura e com mais experiência. A moda é uma expressão da minha personalidade", disse Lopez. . Ela confessou sua admiração por mulheres como Hayworth, que "encarnam o glamour de Hollywood". "Rita Hayworth soube como ninguém se vestir de moda elegante, sexy sem cair no vulgar".