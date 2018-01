Jennifer Lopez se diz incerta sobre casar pela 4ª vez

Casada por três vezes, a cantora e atriz Jennifer Lopez disse nesta segunda-feira que não sabe se vai se casar novamente, após a separação do cantor de pop latino Marc Anthony no ano passado.

"Vamos ver, não sei. Não é hora de pensar nisso, sabe o que quero dizer? Tipo, ainda está muito recente", disse a cantora e jurada do programa "American Idol" ao programa de entrevistas na TV Today.

Lopez, de 42 anos, se separou de Anthony em julho após um casamento de sete anos que lhe deu dois filhos. Ela também respondeu perguntas sobre comentários que fez sobre seu divórcio numa entrevista para a revista Vanity Fair em agosto, quando ela disse "amo a mim mesma o suficiente para me separar" de Anthony.

"Tudo que eu tinha para dizer sobre o divórcio eu disse naquela entrevista. Marc e eu concordamos que não falaríamos disso mais em público", disse.

"Somos humanos e isso não é a coisa mais fácil do mundo, mas acho que lidamos com isso com muita graça, com muita atenção e com muito amor", acrescentou.