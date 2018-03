Jennifer Lopez processa ex-marido por filme

Na ação judicial, Lopez diz que o ex-marido Ojani Noa está querendo lançar um filme, chamado "How I Married Jennifer Lopez" (como eu me casei com Jennifer Lopez) com imagens dele e da cantora em situações explícitas, incluindo um encontro sexual em um quarto de hotel durante a lua-de-mel de ambos, em 1997.

Lopez, que se casou com o cantor Marc Anthony em 2004 e tem dois filhos com ele, quer 10 milhões de dólares em indenização e uma ordem da Justiça para evitar a divulgação de qualquer vídeo mostrando-a em situações íntimas com Noa.

Essa é a segunda vez que Lopez processa seu primeiro marido, um modelo e chef com quem ficou casada por menos de onze meses.

Noa não respondeu um e-mail pedindo uma declaração.

Em 2006, Lopez processou Noa por causa de planos que ele tinha de publicar um livro contando a vida de casados dos dois. O processo resultou em um juiz da Califórnia ordenando Noa a pagar a Lopez 545 mil dólares por quebra de contrato. Lopez disse que Noa havia assinado um acordo de não publicar detalhes da relação de ambos.

Lopez estrelou o filme de 2002 "Encontro de amor" e tem músicas de sucesso como "Jenny from the Block" e "Love Don't Cost a Thing."

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)