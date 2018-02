Jennifer López pode estar grávida, diz revista americana

A cantora e atriz americana Jennifer López poderia estar grávida de seu primeiro filho, fruto de seu casamento com Marc Anthony. Segundo a edição digital desta quarta-feira, 19, da revista In Touch, ela estaria grávida de 12 semanas. A publicação indica que o casal recebeu a notícia após visitar a ginecologista de Jennifer, o especialista em fertilidade Robert Kratz, em Beverly Hills. Fontes próximas ao casal afirmaram à publicação que ela poderia estar esperando gêmeos. Jennifer está há dois anos se submetendo a testes de fertilização in vitro. Este seria o primeiro filho do casal, mas o terceiro de Anthony, que tem dois de relações anteriores. O casal se casou em 5 de junho de 2004 e tinha previsto iniciar uma turnê no dia 29. Esta seria a primeira turnê do casal, que começaria em Atlantic City e passaria por diferentes localidades americanas, além de ir a Canadá e Porto Rico.