Jennifer López participará de reality show britânico

A cantora e atriz norte-americana Jennifer López participará do popular programa de reality show britânico X Factor, onde será conselheira dos participantes.J-Lo, como é chamada, participará do programa ao lado de Elton John e Celine Dion, dando conselhos e ajuda aos integrantes que querem se consagrar no mundo da música e da dança. A australiana Kylie Minogue também participará do reality show. O produtor de X Factor, Simon Cowell, confirmou que planeja nove episódios especiais com uma estrela diferente para cada ciclo. O programa é um dos mais vistos no Reino Unido, com audiência de 10 milhões de televisores por episódio.