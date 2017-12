Jennifer Lopez dá à luz casal de gêmeos em Nova York A atriz e cantora Jennifer Lopez deu à luz um casal de gêmeos nos primeiros minutos de hoje, em Nova York. Simon Fields, um agente da artista, disse à revista People que os bebês nasceram pouco depois da meia-noite em Long Island. O local exato do parto não foi revelado. A menina veio primeiro, pesando 2,466kg, seguida pelo irmão, que nasceu pesando 2,721kg. Depois de meses de especulação, Jennifer Lopez, de 39 anos, confirmou que estava grávida durante um show em Miami em novembro do ano passado. A cantora é casada com o cantor de salsa Marc Anthony, de 38 anos, desde 2004. Os gêmeos são os primeiros filhos dela. Anthony tem três filhos de relações anteriores. "Jennifer e Marc estão extasiados, emocionados, pisando as nuvens", disse Fields à People.