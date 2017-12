Jennifer López confirma gravidez em show

A cantora e atriz Jennifer López encerrou semanas de especulações e confirmou que está grávida. "Marc e eu estamos esperando um bebê", disse a cantora de 38 anos ao público na noite de quarta-feira, em Miami, na última parada de uma turnê conjunta de shows com o marido, Marc Anthony, também cantor. Depois do anúncio, descrito pela revista People na quinta-feira, Anthony encolheu os ombros, acariciou a barriga da mulher, depois se inclinou e beijou a barriga. "Não sabia que ela ia contar", disse ele ao público. O show de Miami marcou a última parada da primeira turnê de López. "É um momento especial das nossas vidas", disse López, que já vendeu 17 milhões de discos no mundo inteiro com seus seis álbuns. "E esperamos até o último show para contar a vocês." Jennifer, que já tinha sido casada três vezes, uniu-se a Anthony, 39, em 2004. Fãs da cantora mandaram bilhetes dando os parabéns. "Obrigada por compartilhar conosco sua vida pessoal. Parabéns!", escreveu Glenda Santiago na página da cantora no site Facebook, semelhante ao Orkut.