Jennifer Lopez assistirá à decisão do Super Bowl na Casa Branca

A atriz e cantora Jennifer Lopez e seu marido, Marc Anthony, assistirão à partida final do Super Bowl junto com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua família, na Casa Branca no próximo domingo, 6.

"Não consigo acreditar que isso é real, talvez por isso não quero falar sobre o assunto", brincou a estrela de origem porto-riquenha ao programa de televisão Extra nesta quinta-feira, 2, após descobrir que tinha sido convidada pela família Obama para acompanhar a partida final da Liga Nacional de Futebol na mansão presidencial.

Jennifer e Anthony, os dois de 41 anos, mantêm uma relação próxima com a família Obama, que já os recebeu no Salão Oval em setembro de 2009.

Na final, que está marcada para o próximo domingo, dia 6 de fevereiro no Texas, o Pittsburgh Steelers vão enfrentar o Green Bay Packers, no Cowboys Stadium.

Por enquanto a atriz e o cantor apostam na vitória do time de Pittsburgh. "Esse Ben Roethlisberger é um bom quarterback", disse.