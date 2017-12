Jennifer López anuncia publicamente sua gravidez

A cantora e atriz Jennifer López anunciou publicamente em um show em Miami (EUA) que ela e seu marido, Marc Anthony, vão ter um filho. "Marc e eu estamos esperando um bebê", disse Jennifer López para o público em Miami, segundo o jornal Miami Herald. Visivelmente emocionado, o futuro pai confirmou a notícia beijando a barriga da esposa, cujo volume tinha feito disparar os rumores sobre gravidez nas últimas semanas. Nenhum dos dois disse para quando está previsto o nascimento nem se esperam gêmeos, como dizem alguns órgãos de imprensa. Os rumores da gravidez da atriz de Hollywood, de 39 anos, ganharam força com as recentes declarações de seu estilista italiano Roberto Cavalli. Ele disse à revista americana People que Jennifer López "precisa de roupa especial, já que está grávida". Os modelitos desenhados por Cavalli para a turnê de López com Anthony são largos e de corte imperial. Os dois cantores se casaram em junho de 2004. Este será o primeiro filho de Jennifer López mas não de Marc Anthony, que já tem três de duas relações anteriores.