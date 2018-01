Jennifer Lawrence leva Oscar de melhor atriz Com uma forte atuação em "O Lado Bom da Vida", Jennifer Lawrence levou o prêmio de melhor atriz na 85ª edição do Oscar. Também vencedora do Globo de Ouro em filme de humor ou musical, ela concorria com Jessica Chastain ("A Hora Mais Escura"), Emmanuelle Riva ("Amor"), Quvenzhané Wallis ("Indomável Sonhadora") e Naomi Watts ("O Impossível").