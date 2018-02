Jennifer Lawrence contata autoridades após vazamento de fotos íntimas

A atriz vencedora do Oscar Jennifer Lawrence entrou em contato com as autoridades para investigar quem teria roubado e postado na Internet fotos íntimas dela, afirmou uma porta-voz na segunda-feira.

As imagens da atriz, de 24 anos, que ganhou um Oscar pelo filme O Lado Bom da Vida e estrela a série de filmes Jogos Vorazes, começaram a aparecer na rede no domingo. A origem das imagens hackeadas não ficou clara.

Imagens de outras dezenas de atrizes, modelos e atletas também foram postadas na internet. A autenticidade de muitas delas não foi confirmada.

"Isso é uma evidente violação de privacidade. As autoridades foram acionadas e irão responsabilizar qualquer um que poste fotos roubadas de Jennifer Lawrence", afirmou a porta-voz Liz Mahoney em um comunicado enviado por e-mail. Ela não informou quem foi acionado.

A modelo Kate Upton estava entre as celebridades cujas fotos foram postadas na rede. Seu advogado, Lawrence Shire, classificou o caso como "uma violação absurda" de sua privacidade.

"Queremos processar e responsabilizar qualquer um que esteja disseminando ou copiando essas imagens obtidas ilegalmente, até as últimas consequências", afirmou em um comunicado.

As imagens foram postadas no fórum de compartilhamento de imagens 4chan. O website do jornal britânico Mirror citou a pessoa que teria feito upload das imagens dizendo que ele era apenas o receptor dos arquivos, e não o hacker.

O usuário disse que as fotos geraram 120 dólares em bitcoins, uma moeda digital, mas acrescentou: "Eu realmente não consegui arrecadar o que eu esperava".

A NBC News disse que as imagens foram obtidas com hackeamentos de contas do iCloud, da Apple. A porta-voz da Apple Nat Kerris disse em um e-mail: "Levamos a privacidade dos usuários muito a sério, e estamos investigando essa informação".

Uma porta-voz do FBI não estava imediatamente disponível para comentar o caso.

A atriz Mary Elizabeth Winstead também afirmou no Twitter que fotos íntimas suas também teriam sido postadas online. Ela disse que as fotos tinham sido apagadas há muito tempo.