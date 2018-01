Jennifer Hudson tem novo papel: garota propaganda da Avon Jennifer Hudson, que passou de artista pouco conhecida a vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel no musical Dreamgirls - Em Busca de um Sonho, tem um novo papel: representar um perfume. A Avon Products Inc. disse na quarta-feira que contratou Jennifer como porta-voz da sua marca Imari e a nova essência, Imari Seduction. "É uma honra para mim e muito lisonjeiro", disse Jennifer, cujos sonhos de chegar ao estrelato pareciam ter acabo quando ela terminou em sétimo lugar no programa de talentos da TV norte-americana American Idol, em 2004. Mas sua música e simpatia como membro do trio feminino Dreamgirls fez dela a favorita para o Oscar. Hudson é a mais nova celebridade a ligar seu nome a fragrâncias. O grupo de pesquisa de mercado NPD disse que fragrâncias ligadas a celebridades compuseram quase um quarto das 100 principais marcas de fragrâncias femininas, 10 por cento a mais que em 2003. A Avon, maior vendedora mundial direta de cosméticos, disse que o Imari é a fragrância que mais vende desde que foi lançado há 20 anos. O Imari Seduction será vendido a partir de agosto. "Acreditamos que nossas representantes da Avon e suas clientes vão se inspirar com a história de sucesso do tipo sonho se torna realidade de Jennifer", disse em comunicado a vice-presidente-executiva da Avon, Liz Smith.