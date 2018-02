Jennifer Garner dá à luz sua segunda filha em Los Angeles

A atriz Jennifer Garner deu à luz uma menina, sua segunda filha, em Los Angeles na terça-feira, informou a revista People. A menina, cujo o nome não foi revelado, está bem, informou um porta-voz da atriz, segundo a People. Não foram divulgados outros detalhes. Jennifer e seu marido, Ben Affleck, ambos com 36 anos, têm uma filha de 3 anos chamada Violet. No mês que vem, Affleck retorna ao cinema pela primeira vez em dois anos com a comédia romântica Ele Não Está Tão a Fim de Você. Garner interpretou recentemente uma mãe adotiva na comédia Juno, em 2007. (Reportagem de Dean Goodman)