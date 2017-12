Jennifer Aniston vota no Oscar e recebe visita da ex-sogra

Jennifer Aniston está em alta. A atriz da série Friends, que fez história nas TVs de várias partes do mundo, é uma das 115 personalidades convidadas pela Academia de Hollywood, para integrar o grupo de votantes do Oscar, o principal prêmio mundial do cinema. Além disso, ela recebeu a visita de sua ex-sogra, a mãe de Brad Pitt, em sua casa em Malibu, em Los Angeles, o que demonstra as boas relações entre elas, conforme noticiou nesta quarta, 20, a revista People. Jennifer entra para o elenco de cerca de 6 mil membros votantes da Academia, ao lado de Daniel Craig, o novo James Bond, que estreou no papel com Cassino Royale, além de dez latinos. Entre eles, o argentino Gustavo Santaolalla, os mexicanos Guillermo Arriaga e Adriana Barraza, Eugenio Caballero, Xavier Pérez Grobet e Alex Rodríguez; e os espanhóis Agustín Almodóvar, Maribel Verdú, Javier Navarrete e Javier Aguirresarobe. O anúncio foi feito pelo presidente da Academia. Sid Ganis declarou por meio de um comunicado, que "estes indivíduos são excepcionalmente dotados em seus respectivos campos de especialidade. Estamos ansiosos para tê-los nas filas da Academia". Já a relação de Jennifer Aniston com a ex-sogra é defendida por Doug, o irmão de Brad: "Jennifer é amiga de Brad, então porque não vai ser nossa amiga também?, declarou à People. Esta não é a primeira vez que as famílias se reúnem. Jane e Julie Pitt, irmã de Brad, visitaram Jennifer em 2005, em Chicago, enquanto filmava The Break-Up. Pitt e Aniston se separaram há cerca de dois anos. O ator vive com a atriz Angelina Jolie, com quem tem quatro filhos, um legítimo e três adotados. Dois foram adotados pela atriz antes de sua relação com Pitt, o cambojano Maddox e a etíope Zahara. A terceira é a filha biológica, Shiloh Nouvel, nascida na Namíbia em 2006, e o quarto é Pax, um menino vietnamita que adotaram juntos em março. Jennifer, depois de namorar o ator norte-americano Vince Vaughn, agora está com o modelo britânico Paul Sculfor.