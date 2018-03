Jennifer Aniston volta ao cinema em comédia romântica

A pacata e desinteressante vida de Mike (Zahn) se resume a limpar as suítes do motel de beira de estrada dos pais, no Arizona, quando é surpreendido pela chegada de Sue (Aniston), uma sisuda executiva de Maryland em viagem de negócios. Como pretexto para se aproximar da nova hóspede, Mike bate à porta de seu quarto com uma garrafa de vinho, com os cumprimentos da gerência.

A primeira reação de Sue é espantar logo o atrevido e abobalhado jovem, mas Mike é insistente e volta a bater, na noite seguinte, com um novo mimo à porta. Entediada com o trabalho, Sue decide ceder às investidas amorosas de Mike com um encontro furtivo na lavanderia do motel, certa de que nunca voltariam a se ver.

Mas Mike, apaixonado, não consegue deixar de pensar em Sue e decide atravessar o país até Maryland para conquistá-la. Desta vez, é a vida da executiva que passará por uma reviravolta. Sue tentará resistir à ideia desse obstinado jovem, que terá que provar que pode amadurecer e ser exatamente o que ela precisa. As informações são do Jornal da Tarde.