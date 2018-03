Jennifer Aniston volta a estrelar filme sobre casamento

A atriz americana Jennifer Aniston renova o título de rainha da comédia romântica do século 21 no filme "Caçador de Recompensas ("The Bounty Hunter"), no qual exala química sexual com seu ex-marido na ficção, Gerard Butler. O filme

A respeito do tema da produção, ela comenta: "Às vezes, o que faz você se apaixonar por alguém é a mesma coisa que faz você se separar".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jennifer, cujo fim do casamento com Brad Pitt virou notícia no mundo todo, ri do divórcio em "The Bounty Hunter", longa dirigido por Andy Tennant ("Hitch - Conselheiro Amoroso"), no qual é obrigada a conviver forçadamente com o ex-marido.

Numa situação como essa, como não poderia deixar de ser, situações de amor e ódio se alternam e dão o tom da produção.

"Gosto de comédias, mas não só das comédias românticas. Eu acho que 'Caçador... ' é mais uma comédia de ação. O amor é só uma desculpa para tornar o filme mais apaixonante", declarou a atriz em entrevista à Agência Efe.

Nesse lançamento, a Rachel da série "Friends" viaja pelos Estados Unidos com o personagem de Gerald Butler e, sobretudo, discute o tempo todo com o ex-marido.

Em "Caçador...", o Leônidas de "Esparta" interpreta Milo, um caçador de recompensas que tem que capturar a ex-mulher, a jornalista Nicole, que fugiu de um julgamento para ir atrás de uma exclusiva.

"Adorei a ideia de retomar ideias da Hollywood clássica", afirmou o ator sobre o filme. De fato, Jennifer e Butler interpretam personagens que lembram os de Claudette Colbert e Clark Gable em "Aconteceu Naquela Noite", ou de Katharine Hepburn e Cary Grant em "Levada da Breca".

"Não busquei uma referência específica. Estava tudo muito bem escrito no roteiro", explica. Mas, segundo a atriz, o filme - no qual ela alcança o sucesso após o divórcio e ele deixa a polícia por problemas com o álcool - não fala de gêneros.

"Cada pessoa leva o divórcio de uma maneira diferente, não é uma questão de sexos", afirmou.