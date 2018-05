Jennifer Aniston recebe prêmio de 'gostosa por uma década'

Jennifer Aniston recebeu o Decade of Hotness (em tradução livre, gostosa por uma década) do Guys Choice Awards deste ano. A premiação masculina é organizada pela Spike TV e está em sua quinta edição.

A atriz de 42 anos recebeu o troféu com bom humor. Decade of Hotness é o prêmio máximo da festa, que já elegeu Halle Berry e Charlize Theron em outras edições.

O evento premia mulheres e homens em categorias como a nova namorada (New Girlfriend), o homem mais perigoso (Dangerous Man), o cálice sagrado da gostosura (Holy Grail of Hot), o cara do ano (Guy of the Year), entre outros.

Mark Wahlberg, Kobe Bryant, Natalie Portman, Minka Kelly, Keith Richards, Mila Kunis, Mark Zuckerberg e Rosie Huntington-Whiteley estavam entre os candidatos a prêmios.