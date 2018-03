Jennifer Aniston posa de biquíni e fala sobre tudo na 'Vogue'

Como já se aguardava, a entrevista de Jennifer Aniston para a próxima edição da Vogue americana está dando o que falar. Após mostrar posição sobre a relação de seu ex-marido, Brad Pitt, e Angelina Jolie, a eterna Rachel da série Friends falou sobre o complexo namoro com o cantor John Mayer. "As pessoas precisam se preocupar mais com seus próprios problemas", disse a atriz, segundo a revista People noticiou nesta quarta-feira, 12. Em clima de descontração, Jennifer disse que entende o estranhamento de tantos com sua relação com Mayer, pois ele é oito anos mais jovem. Brincando, Jennifer questiona: "Você já pensou se Claudia Schiffer e David Copperfield fizeram sentido juntos? Susan Antons e Dudley Moore fazem sentido? Calma aí! Eu faço mais sentido!", declarou. Quando Mayer e Jennifer se separaram, o cantor declarou que não queria "gastar o tempo de alguém se alguma coisa não está certa". Sobre esse depoimento, a atriz disse na entrevista que "ele precisava colocar para fora que ele tinha terminado comigo. E especialmente porque sou eu. Não é apenas uma garota qualquer que ele namora. Eu entendi, nós somos humanos. Mas eu me sinto seriamente protetora dele e de nós". Jennifer acrescenta ainda: "eu me preocupo profundamente com ele. Nós nos falamos e adoramos um ao outro". Ainda de acordo com a People, a atriz disse que o final do casamento com Pitt, em 2005, foi "amigável". "Não deu certo. Logo após a separação, nós tivemos uma conversa bem longa pelo telefone em que os dois falaram muitas coisas. Desde então, nós nos respeitamos muito". Fotos: Vogue/Reprodução Capa da Vogue de dezembro, Jennifer toca também no assunto Angelina Jolie. O desabafo foi curto e grosso: "o que ela fez não foi nada legal". Isto porque em uma entrevista em 2007, Angelina disse que iniciou o romance com Pitt enquanto rodavam Sr. e Sra. Smith, em 2004. Na época, o ator ainda era casado com Jennifer. Após o divórcio, Pitt e Angelina cultivam uma relação de muito amor e muitos filhos, três biológicos e três adotivos: os gêmeos Vivienne Marcheline e Knox Leon, que nasceram em julho, e Shiloh, mais os adotivos Maddox, Pax e Zahara, que completam a prole de 6 crianças.