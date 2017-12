Jennifer Aniston lidera votação da revista People A versão online da revista norte-americana "People" lançou um desafio para seus leitores: eleger a estrela mais bem vestida. O resultado sai em 15 de setembro e, por enquanto, Jennifer Aniston, estrela de "Separados pelo Casamento" lidera em disparada - 80% das leitoras consideram a atriz, que desfilou recentemente em um belo vestido preto Versace, a mais elegante. "O que você acha do look dela" é a pergunta que a "People" faz para os internautas, que podem escolher entre três respostas: "Eu amo", "eu gosto" e algo como "eu odeio". Se apenas 4% dos eleitores não aprovam o visual de Jennifer Aniston, a nova Lois Lane, Kate Bosworth, recebeu, até agora, o maior número de votos na opção "eu odeio" (68%). Kate pode ser vista em "Superman - O Retorno", contracenando ao lado do bonitão Brandon Routh, em cartaz no Brasil. As atrizes Halle Berry, Eva Longoria e Jessica Alba não fizeram feio. A estrela de "X-Men: O Confronto Final" recebeu 62% de votos na opção "eu amo" e Eva, uma das protagonistas da série de TV de sucesso "Desperate Housewives", está com, assim como Jessica, 39% de votos na mesma opção. Beyoncé Knowles chegou perto das duas, com 38% de aprovação. A cantora foi eleita recentemente pela revista "Variety" um dos rostos de maior destaque do ano e poderá ser vista em breve nas telonas em "Dreamgirls". Figuram na lista 20 mulheres, entre elas as atrizes Jessica Simpson, Charlize Theron, Michelle Williams, Keira Knighley e Mischa Burton, as cantoras Gwen Stefani e Christina Aguilera e a modelo Kate Moss.