Jennifer Aniston está namorando modelo britânico

A atriz americana Jennifer Aniston, ex-mulher do astro Brad Pitt, elegeu um novo amor: o modelo britânico Paul Sculfor, coincidentemente um velho amigo da ex-Spice Girl Victoria Beckham. Segundo a versão online da revista People, o modelo foi fotografado jantando com a mulher do jogador de futebol David Beckham neste último fim de semana. Sculfor é ex-namorado da maquiadora Louise Featherstone, amiga de Victoria. "Ele é adorável", declarou uma amiga de Sculfor. "É um ´gentelman´. Ele abre portas (para as mulheres), coisas simples assim. Ele pensa na mulher antes de pensar nele mesmo", acrescentou a fonte. Jennifer foi vista pela primeira vez com o suposto novo amor há algumas semanas, jantando em um hotel de Santa Monica, nos EUA. Paul Sculfor tem 26 anos e além de modelo chegou a trabalhar como boxeador. Ele já desfilou para grifes como Christian Dior e Jean Paul Gaultier, mas é mais conhecido por estrelar um comercial britânico da marca Levi´s, em que interpreta um pescador que é perseguido por três belas sereias. O último namorado de Jennifer Aniston, de 38 anos, conhecida como a Rachel da série de televisão Friends, foi o ator Vince Vaughn. Eles se conheceram durante as filmagens de Separados pelo Casamento e anunciaram a separação após cerca de um ano juntos, no fim de 2006. Antes de namorar Vaughn, a estrela foi casada por quatro anos com o ator Brad Pitt. A relação chegou ao fim quando Pitt iniciou seu relacionamento com a atriz Angelina Jolie, sua atual namorada. Eles tiveram a primeira filha biológica, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, em 27 de maio de 2006, na Namíbia, África, e têm mais três filhos adotivos: o cambojano Maddox, a etíope Zahara e o vietnamita Pax.