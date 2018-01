Jennifer Aniston e John Mayer são vistos juntos em Miami

Jennifer Aniston pode estar namorando o músico pop John Mayer, ex-namorado da cantora e atriz Jessica Simpson, segundo o site Ananova.com. Ainda não há declaração oficial de Jennifer, mas o casal foi visto duas vezes juntos no último final de semana. Jennifer e Mayer almoçaram juntos, e sozinhos, em um restaurante de Miami, que abriu apenas para os dois durante a tarde de sexta-feira, 25, e depois, ainda passaram por um longo jantar juntos naquela mesma noite. O par até dividiu um pudim de chocolate com manteiga de amendoim. Aparentemente, o casal estava bem juntinho quando saíram do restaurante pouco antes da uma da manhã. A ex-mulher de Brad Pitt e o cantor ainda foram vistos mais tarde no sábado, 26, no restaurante Casa Tua, em South Beach, em Miami.