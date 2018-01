Jennifer Aniston e John Mayer aparecem juntos, diz revista

Não seria a primeira vez que a atriz Jennifer Aniston, de 40 anos, e o cantor John Mayer, de 31, se encontram após a separação, mas o site da revista americana People afirma nesta quinta-feira, 15, que os dois estão "muito próximos" um do outro.

O casal passou a noite junto, no fim do mês passado, no Bowery New York City Hotel. "Jen estava lá, de braços dados com John e eles estavam todos simpáticos", disse um observador da revista. "Ela estava com uma roupa casual, como ele, e parecia bem à vontade com seus amigos".

Jennifer e Mayer terminaram o namoro em agosto de 2008, após quatro meses juntos. Alguns meses depois, na cerimônia do Oscar deste ano, os dois apareceram juntos novamente.