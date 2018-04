Jennifer Aniston apresenta curta em festival de cinema nos EUA Por Gregg Kilday LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - As atrizes Jennifer Aniston e Bryce Dallas Howard vão exibir suas habilidades como diretoras no Festival Internacional de Curtas e Mercado de Curtas de Palm Spring, que começa em 23 de agosto. "Room 10", drama romântico que Jennifer Aniston dirigiu conjuntamente com Andrea Buchanan, traz Robin Wright Penn no papel de enfermeira, ao lado de Kris Kristofferson. Já "Orchids", de Bryce Dallas Howard, é estrelado por Alfred Molina e Katherine Waterston, vivendo um romance improvável. O festival, que chega a seu 13o ano, vai acontecer em Palm Springs entre 23 e 29 de agosto.