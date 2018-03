Jennifer Aniston acaba com festa de bairro para meditar

As estrelas de Hollywood Jennifer Aniston e Mary-Kate Olsen obrigaram neste final de semana a suspensão de uma festa de bairro na cidade de Malmedy, no leste da Bélgica, para poderem fazer seus exercícios de meditação sem serem atrapalhadas pelo barulho, informa a imprensa belga. Jennifer, a Rachel de Friends, e Mary-Kate, que ficou famosa com sua irmã gêmea Ashley no seriado Três é Demais, estavam indo para Colônia para visitarem a família de Mary-Kate e passaram a noite de sábado no luxuoso hotel Hostellerie Trôs Marets, perto de uma praça onde a festa com música estava sendo organizada. Quando as duas amigas tentavam meditar no jardim do hotel disseram que o barulho da festa estava perturbando a calma de que precisavam e não hesitaram em chamar a polícia. Os policiais constataram que o barulho alterava o ritual de concentração, por isto decidiram acabar com a festa. Mary-Kate e Jennifer, já relaxadas, continuaram na manhã do dia seguinte sua viagem para Colônia, informa a imprensa local.