Jenna, filha de Bush, está noiva A filha do presidente George W. Bush Jenna está noiva de seu namorado de longa data, Henry Hager, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira. O casal, que namora há anos, ainda não fixou uma data para o casamento. A Casa Branca tem tentado manter Jenna, de 25 anos, e sua irmã gêmea Barbara, fora das atenções desde que elas ganharam a reputação de festeiras durante a época da faculdade, após terem sido presas por beberem sem ter a idade exigida. Hager faz parte do Partido Republicano. Ele é filho do ex-governador da Virgínia John Hager, serviu como um auxiliar da Casa Branca e trabalhou na campanha de reeleição de Bush. "O presidente e a senhora George W. Bush estão felizes em anunciar o noivado de sua filha, Jenna Bush, com o senhor Henry Hager", informou o escritório da primeira-dama em um comunicado divulgado enquanto o presidente está de férias em seu rancho em Crawford. (Por Matt Spetalnick)