Jeff Bridges afirma que segredo de bom ator é 'falar e fazer pouco'

O ator americano Jeff Bridges considera que o segredo de uma boa atuação é "falar e fazer pouco" e essa é a receita que aplicou a seu papel de protagonista em Bravura Indômita, o remake dirigido pelos irmãos Joel e Ethan Coen.

"Faça pouco, fale pouco. E quando alguém te pergunta algo, responda", esta é a ordem que Bridges segue em sua atuação, segundo explica uma reportagem publicada no jornal alemão Die Zeit.

Bravura Indômita, que será exibido na seção oficial, mas fora da competição, marcará o retorno tanto dos produtores como do ator ao Festival de Berlim, depois que em 1998 o trio apresentou O Grande Lebowsky na mostra.

Com relação às diferenças entre ele e Wayne, que ganhou o Oscar em 1970 por sua interpretação do chefe de Polícia Rooster Cogburn, Bridges apontou: "John usava o olho esquerdo tapado, eu o direito. Não tenho ideia por que é assim. Simplesmente para mim funcionou melhor. Não tem nenhum significado político", afirmou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ator também revelou que o que sustenta sua base interpretativa em Bravura Indômita não é o filme de Wayne, de 1969, mas o roteiro.

"O livro de Charles Portis é a referência, não o filme de John Wayne. Não me coloco no lugar dele, seria loucura fazer assim", avalia.

O filme dos Coen abrirá a 61ª edição do Festival de Berlim, na qual serão exibidos mais de 400 filmes, incluindo os 16 longas-metragens em competição pelo Urso de Ouro, que será entregue na noite de 19 de fevereiro, um dia antes do fechamento oficial do festival.