Jeanne Added brilha em 'Yes Is a Pleasant Country'

Daí ao garimpo, foi um passo. Jeanne estudou canto e violoncelo no conservatório de sua cidade natal, Reims. Em 2004, foi a primeira cantora admitida no curso de jazz do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris - sim, aquele mesmo mítico, fundado no final do século 18, em plena Revolução Francesa, e pelo qual desde então passaram quase todas as grandes cabeças da música clássica francesa. Em 2005 foi admitida em outro estabelecimento de ensino top, a Royal Academy of Music de Londres. Em seguida, mergulhou de cabeça numa carreira livre de rótulos. E tem feito gravações extraordinárias, que pouquíssimos conhecem, com o pianista Bruno Ruder e o saxofonista Vincent Lê Quang.

Reinvenção - Descobri ainda um CD, lançado em 2011 (selo Sans Bruit), com o sugestivo título "Yes Is a Pleasant Country". Para se ter uma ideia do que ela faz nesta gema secreta, é só comparar a clássica gravação original, de 1957, de "Reincarnation of a Lovebird", do contrabaixista Charlie Mingus, com a de Jeanne. Ela simplesmente recria, reinventa a música.

Começa num uníssono com os voleios melódicos do sax-alto; em seguida, sax e voz brincam com intervalos de terça, ora de quarta; o solo de Lê Quang é admirável, pela exploração do registro superagudo do instrumento, com domínio total de emissão; o improviso do piano, solo, completa a viagem, que retorna ao porto seguro do tema no final.

Mas as ousadias não param por aí. Ora a voz de Jeanne contracena sutilmente com os harmônicos do sax, ora se funde com ele (encante-se com o clássico do alter ego de Ellington, o notável Billy Strayhorn, intitulado "A Flower is a Lovesome Thing", onde voz e sax, nus, constroem duas linhas tênues e ao mesmo tempo precisas). As peripécias multiplicam-se: em "Strange Feeling", o sax faz longos trinados sobre o tapete anguloso do piano, que jamais se limita ao acompanhamento convencional. O clima é de três vozes autônomas caminhando lado a lado, mas com discursos próprios. Um encanto de sensibilidade e elevadíssima técnica musical.

E por falar em técnica, nos econômicos 1?27?? de "Penchant", Jeanne limita-se a um scat em saltos dissonantes, acompanhada pelo entrecortado sax alto de Le Quang. Espetacular. Jeanne faz o que se pode chamar de lied do século 21. Schubert e Schumann, se ouvissem, certamente adorariam. O CD inclui ainda "I Carry Your Heart With Me", sobre versos de cummings, um blues soturno, lancinante, com direito a harmônicos incríveis do saxofone de Lê Quaing. E traz para o século 21 um clássico dos anos 40, "I Could Write a Book", estreado por Gene Kelly no musical "Pal Joey" da dupla Rodgers & Hart. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

YES IS A PLEASANT COUNTRY

SANS BRUIT

US$ 10 (ITUNES BRASIL)