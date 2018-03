JAZZMaturação na estrada resulta em obra magistral

SWEPT AWAY

Artistas: Eliane Elias (piano), Joe Lovano (sax), Marc Johnson (contrabaixo) e Joey Baron (bateria) Gravadora: ECM

M. FORMANEK

Small Places

Gravadora: ECM

Preço médio: US$ 10,89.

EXCELENTE

As gravações de exceção no reino clássico, sobretudo as camerísticas, partilha a tática de rodar em extensas turnês para maturar a interpretação e a interação entre os músicos. E só depois entram em estúdio. No jazz, o comportamento não é corrente. O contrabaixista Michael Formanek, 54 anos, fez isso em seu segundo CD para a ECM, com um quarteto de sonhos do qual participam Tim Berne (sax-alto), Gerald Cleaver (bateria) e o notável pianista Craig Taborn. Depois de rodarem por um bom tempo com este repertório autoral, registraram o resultado em estúdio, numa gravação formidável. Nenhuma concessão, apenas quatro grandes improvisadores misturando-se alquimicamente. Apenas Seeds and Birdman contém pulsação convencional. Experimente viajar na tensão delicada e contida nos 12 maravilhosos minutos de duração do tema Rising Tensions and Awesome Light; mergulhe no enigmático e 'mahleriano' (dura dezoito minutos) adagio Parting Ways; ou então siga sem respirar a perseguição ao silêncio no violoncello com arco em Soft Reality. Simplesmente magistral. / JOÃO MARCOS COELHO