Jazzco faz show hoje com repertório do disco Fevereiro Demorou 36 anos para que a banda de jazz Jazzco gravasse um disco. E o resultado não poderia ser melhor. Lançado no fim do ano passado, "Fevereiro" imortalizou músicas como "Sambalombra", do líder da banda, o contrabaixista Amador Bueno, "Cogumelo Tropical", de Milton Belmudes, e o enérgico frevo "Jogando Brasa", de Petrolino Malaquias, pai do maestro pernambucano Cacá Malaquias, que já foi integrante da banda.