JAZZCalma oriental em todas as regiões do piano

EQUILIBRIUM

Gravadora: ECM

Download US$ 10,99

EXCELENTE

Ele apareceu como pianista do quarteto que acompanhava a excepcional cantora e compositora alemã-iraniana Cymin Samawatie no CD As Ney (ECM, 2009). E agora o pianista Benedikt Jahnel, nascido na França, mas criado na Alemanha, estreia numa gravação instrumental, num trio multinacional, ao lado do contrabaixista espanhol Antonio Miguel e o baterista canadense Owen Howard - ambos são destaques na cena jazzística nova-iorquina. O CD foi gravado em Lugano, na Suíça italiana que a pianista clássica Martha Argerich pôs no mapa com seus festivais camerísticos de verão. Sem dúvida, Jahnel é discípulo de Keith Jarrett e isso só o engrandece, já que ele explora, com calma oriental, as regiões do piano. Moorland & Hill Land, por exemplo, é uma "viagem" pelo registro mais grave do Steinway de concerto, secundada pelos harmônicos de Miguel no contrabaixo com arco. De fato, os três atuam como arqueólogos, catando pepitas ora harmônicas, ora rítmicas ou melódicas, de uma música sem adjetivos, que tanto pode mergulhar em Erik Satie (Sacred Silence) quanto no Standards Trio de Jarrett (Equilibrium), sem se desfigurar. / JOÃO MARCOS COELHO