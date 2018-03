Jazz - Soul na voz da mulher que cruzou todos os gêneros

YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON

Artista: Joe Cocker. Álbuns: Cocker (1986) e The Best of Joe Cocker (1990).

Gravadoras: Capitol/EMI. Preço: R$ 30

ETTA JAMES

AT LAST

Gravadora: Decca/Universal

Preço médio: R$ 28

ÓTIMO

Eleita uma das 100 maiores cantoras de todos os tempos pela Rolling Stone, Etta James (foto) (1938-2012) deixou um legado de grandes contribuições para o blues, o jazz, o rock e, principalmente, para a soul music, como comprova At Last - The Best of Etta James, que traz 25 sucessos do gênero gravados entre os anos 1960 e 1970, começando com a faixa-título At Last (1961), que virou sua marca registrada. Há no disco versões bem pessoais de outros hits, como You Can Leave Your Hat On, canção que Randy Newman compôs em 1972 e foi consagrada por Joe Cocker. O registro de Etta James ganha uma paráfrase do arranjo que Quincy Jones fez para Superstition, apropriação bem engraçada. O disco mistura releituras de canções clássicas como Stormy Weather (composta em 1933 por Harold Arlen e Ted Koehler) e um cover de Light My Fire, sucesso do grupo The Doors. Uma compilação com grandes músicos e uma seção de sopros à altura da voz de Miss Peaches. / ANTONIO GONÇALVES FILHO