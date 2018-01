JAZZ SINFÔNICA INICIA TEMPORADA A orquestra Jazz Sinfônica do Estado abre hoje, às 11 h, na Sala São Paulo (Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500), sua temporada 2013 com O Grande Circo Místico. É o reencontro do grupo com o concerto montado a partir das músicas de Chico Buarque e Edu Lobo, que a orquestra gravou há 13 anos. O espetáculo estreou em 1983, mesclando música, balé, ópera, circo, teatro e poesia. A regência é de João Maurício Galindo e a apresentação conta com os solistas Edson Montenegro, Juliana Amaral e Tatiana Parra. Na abertura do concerto, que será gratuito, haverá uma homenagem ao maestro Cyro Pereira, fundador da Jazz Sinfônica e morto em 2011.