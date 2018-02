Jazz Sinfônica faz narrativa musical de 'Metrópolis' Uma viagem no tempo. É como o maestro João Maurício Galindo, da Orquestra Jazz Sinfônica, resume a emoção que voltará a experimentar no próximo domingo, na área externa do Auditório Ibirapuera, quando os primeiros feixes de luz de um projetor revelar "Metrópolis", do cineasta austríaco Fritz Lang, lançado em 1927. Simultaneamente, enquanto o público desvenda as imagens, os olhos de cada um dos músicos da orquestra estarão atentos à partitura da trilha sonora original do filme, de Gottfried Huppertz, retomando a magia do cinema mudo acompanhado ao vivo por uma orquestra sinfônica, que, segundo o maestro, durou apenas de 1905 a 1930, quando a trilha sonora foi incorporada à película.