Jazz chega às ruas de São Paulo e Rio de Janeiro Mais blues, funk, soul e jazz. As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro mal descansaram do esfuziante Jazz Festival, que trouxe atrações como a surpreendente Duke Ellington Orchestra, e já se prepara para receber mais doses cavalares do gênero. É o jazz que, agora, chega às ruas com o Bourbon Street Fest. E pela primeira vez, o evento, que está em sua 5ª edição na capital paulista, chegará aos cariocas. ?A gente sempre quis ir pro Rio e com o patrocínio da Vivo neste ano conseguimos viabilizar esta idéia?, conta Edgard Radesca, diretor do Bourbon e organizador do festival. O investimento para a ampliação do Bourbon Fest, assim como o evento, cresceu e chegou, em 2007, a superar um pouco a casa de R$ 1,1 milhão. Além da Vivo como patrocinadora exclusiva, integram ainda a lista como co-patrocinadores as empresas EMC e Renault. ?O projeto é mais barato do que possa parecer diante do período que fica em cartaz e do tamanho do evento?, comenta Radesca. A filosofia musical segue a mesma que marcou edições anteriores: trazer bons talentos de Nova Orleans, templo norte-americano sagrado do jazz. ?Começamos em 2003 para celebrar os dez anos do Bourbon, num formato inspirado nas festas de rua de Nova Orleans, trazendo uma amostra do espírito de lá. A fórmula deu certo, foi um sucesso, as pessoas nos cobravam e passamos, desde então, a fazer todo ano?, relata o organizador do festival. Ibirapuera, Bourbon, Rio A largada do Bourbon Fest será amanhã, em São Paulo, com a tradicional apresentação ao ar livre no Parque do Ibirapuera, a partir das 15h. Quem abre é Wild Magnolias, com muito blues, funk e com toques carnavalescos. Hein? Sim, é isso mesmo que você leu. O grupo traz performances, mas inspiradas no carnaval que eles promovem lá e que podem trazer alguma familiaridade com o nosso. ?É um som com muita percussão?, pontua Radesca. Quem segue a programação de abertura é Marva Whrigt, e seu potente blues, e ainda o soul e r&b de Erica Falls. No Rio, o evento de abertura, que acontecerá no domingo, em frente ao Vivo Rio, no Parque do Flamengo, a partir do meio-dia, contará com Wild Magnolias e Erica Falls. A festa não pára e, durante a semana, a programação continua em São Paulo, mas, desta vez, com ingressos pagos. Durante toda a semana, a partir de terça-feira (21), o Bourbon Street receberá nomes como Kenny Brown (que já se tornou figurinha carimbada no evento), o funk de Papas Grows Funk, a esfuziante performance de Chubby Carrier ao lado de The Bayou Swamp Band, o jazz tradicional com Dixie Square Brass Band, o gospel de Topsy Chapman & Solid Harmony, além dos nomes já citados da abertura do festival. O Rio de Janeiro, por ser ainda um ano de início, receberá, o show gratuito de domingo e mais um dia pago, no Vivo Rio, que acontece na quinta-feira (23). Chave de ouro A chave de ouro fica com o último dia. Além do brunch, com comida típica de Nova Orleans, em parceria com o Senac, que ocorre no domingo da próxima semana (26), mais à tarde, a partir das 16h, o jazz sai às ruas, e invade a via de acesso do Bourbon, a rua dos Chanés. No encerramento, o público confere ao ar livre e gratuitamente nomes como Erica Falls, o imperdível Papa Grows Funk e Chubby Carrier. O espaço para o desfecho, no entanto, tem ficado pequeno para um público que cresce significativamente a cada ano. Diretor-geral do Bourbon e organizador do festival, Radesca ainda não sabe como será este ano, tampouco como ocorrerá em 2008. Mas arrisca uma previsão: ?Se cresce mais a cada ano a gente vai ter que fazer alguma coisa, de repente um pré-acesso, com um método de senhas para entrada. Esse ano vai ser meio que um teste para ver se dá pra continuar nesse esquema ou se teremos que mudar?. E ironiza: ?Quem sabe no ano que vem fazemos na Avenida dos Bandeirantes??. O Bourbon Street Fest tem apoio da São Paulo Turismo (SP Turis) e da Prefeitura de São Paulo, e terá ainda workshops gratuitos na quarta e sexta-feira, dias 22 e 24. Entre aprendizados, boa comida e sonoridades dançantes, o Bourbon Fest chega a sua quinta edição se firmando como um dos principais eventos de jazz no País. Ou, pelo menos, o mais democrático em termos de acesso. O jazz, definitivamente, sai às ruas - basta curtir e dançar. Bourbon Street Fest São Paulo - de 18 a 26 de agosto. Locais dos shows: Parque do Ibirapuera (no sábado, 18), Bourbon Street (de 21 a 26) e na rua dos Chanés (na esquina do Bourbon) no domingo, 26. Informações: (11) 5095-6100 ou por meio do site www.bourbonstreetfest.com.br Rio de Janeiro - dias 19 (Parque do Flamengo) e 23 (no Vivo Rio).