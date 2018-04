Jay Leno ganha processo de posse ilegal na web contra corretor

Em um veredicto judicial divulgada nesta quinta-feira, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) disse que Leno tinha direito sobre a marca registrada de seu nome após 30 anos de carreira artística, mesmo que Guadalupe Zambrano tivesse registrado o site em 2004.

Além disso, o corretor de imóveis Zambrano não tinha qualquer direito legítimo para disputar o endereço da web e tinha registrado-o por "má fé", de acordo com a decisão de William Towns, um juiz independente apontado pela agência localizada em Genebra.

Towns ordenou que o domínio fosse transferido em 10 dias a Leno, que irá apresentar um novo programa de comédia na NBC em setembro após 17 anos no "The Tonight Show", que terminou em maio deste ano.

O novo programa do horário nobre chamará "The Jay Leno Show" a partir de 14 de setembro, de acordo com um comunicado da NBC na semana passada.

Oprah Winfrey, Larry King e Martha Stewart estão entre outros apresentadores de televisão que abriram processos sobre domínios junto à OMPI.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)