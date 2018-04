Javier Bardem pode ser o vilão no novo filme de James Bond

O ator Javier Bardem está tento um início de ano bastante movimentado. Segundo o site Deadline.com, lhe foi oferecido um dos papéis principais na nova aventura de James Bond, que será interpretado mais uma vez por Daniel Craig. Ainda não há informações sobre o que Bardem fará no filme, mas o site especula que ele deverá ser o vilão no novo episódio.

No final de semana passado, nasceu o primeiro filho do ator espanhol com a atriz Penélope Cruz. Na última terça-feira, 25, Bardem recebeu sua terceira indicação ao Oscar pelo filme do mexicano Alejandro Gonzalez Iñarritu, Biutiful.

O novo longa do agente secreto, intitulado Bond 23, tem estreia marcada para 9 de novembro de 2012 nos Estados Unidos.