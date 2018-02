O ator vencedor de um Oscar por seu papel de vilão em "Onde os Fracos Não Têm Vez", de 2008, afirmou que se sentia agradecido e honrado com este reconhecimento da Câmara de Comércio de Hollywood.

Bardem estava acompanhado do diretor Sam Mendes, diretor do novo filme do agente 007 "Skyfall", em que o ator volta a interpretar um vilão, que estreia nos Estados Unidos nesta sexta.

(Por Iciar Reinlein)