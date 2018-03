Javier Bardem é operado de hérnia de disco na Alemanha

O ator espanhol Javier Bardem foi operado em Hannover, na Alemanha, de uma hérnia de disco, e foi reconfortado durante a recuperação por sua colega Penélope Cruz. Bardem decidiu passar pela cirurgia aconselhado pelo médico Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt, que atende a seleção da Alemanha de futebol, informou nesta terça-feira, 9, a revista alemã "Bunte" em sua edição online.

Segundo a publicação, Bardem já estava há algumas semanas na Alemanha, e chegou a assistir à final da Liga dos Campeões entre Barcelona e Manchester United em um bar de Düsseldorf. O ator se submeteu à operação no Instituto Internacional de Ciência Neurológica de Hannover (norte do país).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A "Bunte" afirmou ainda que Bardem esteve acompanhado nestas semanas de tratamento pela atriz Penélope Cruz. A lesão do ator teria acontecido durante as filmagens de "Biutiful", do cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.