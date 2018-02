JARDS INTEGRA MOSTRA NO MOMA O documentário Jards, sobre o músico brasileiro Jards Macalé, será exibido hoje, na mostra New Directors/New Films do museu MoMA, em Nova York. Premiado na categoria de melhor direção no Festival de Cinema do Rio, o quinto filme de Eryk Rocha retrata o processo de criação de Jards Macalé, um dos mestres do tropicalismo. O filme apresenta seu desenvolvimento de afinação, repetição e improvisação instrumental durante as gravações. A mostra não competitiva New Directors/New Films já revelou cineastas reconhecidos, como Pedro Almodóvar e Spike Lee. Está em cartaz no auditório do museu até domingo.