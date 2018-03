'Jardim de Versos' destaca temas de interesse infantil Tudo que ronda o universo da criança está lá. Os brinquedos à beira-mar, o balanço pendendo na árvore, o vento que leva a pipa ao céu, a chuva que molha o campo, a cidade e o guarda-chuva, as histórias de pirata e de soldado, os barquinhos de papel que descem o rio, as sombras que às vezes nos divertem e outras nos assustam, o amigo invisível, os sonhos difíceis de lembrar no dia seguinte, os livros, o Sol e a Lua, as estações do ano, a inesquecível viagem de trem.