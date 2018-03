Japonesa ganha concurso de mágica ao ficar "sem cabeça" Circula pela internet o vídeo de uma candidata da Competição de Mágica Japonesa que, com uma incrível ilusão de ótica, fica sem cabeça. Com um vestido longo, a jovem entra no palco e sua cabeça despenca nas mãos, logo depois ela cai no chão, como se estivesse morta. Mas aos poucos, a jovem ergue-se e seu corpo volta a ficar em pé até que a cabeça é "encaixada" novamente no pescoço. Sorridente, a menina é premiada no peculiar campeonato depois de colocar a cabeça em seu devido lugar.