Japonês premiado em Punta del Este Tsuyoshi Ihara, um dos atores mais prestigiados do Japão, recebeu o prêmio de melhor ator no Festival Internacional de Cine de Punta del Este, Uruguai, por sua atuação em Corações Sujos, novo filme do brasileiro Vicente Amorim, no qual vive o protagonista Takahashi, pacato imigrante que tem a vida radicalmente alterada. Thriller baseado no romance homônimo de Fernando Morais, o filme estreia no Brasil em 1.º de junho e no Japão em 27 de julho. Ihara soma dezenas de peças e longas em 18 anos de carreira. Há quatro, ganhou projeção internacional após atuar em Cartas de Iwo-Jima, dirigido por Clint Eastwood e indicado para o Oscar em 2007.