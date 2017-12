Japão encontra possível ilustração de <i>O Pequeno Príncipe</i> Um possível desenho original do famoso conto O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, foi encontrado no Japão, conforme informou nesta quarta-feira, 4, a agência Kyodo. A ilustração é uma aquarela em papel para cartas que representa a visita do protagonista do romance a um planeta habitado por um executivo. A descoberta foi feita por Minoru Shibuya, funcionário do museu de livros ilustrados Ehon Kiyosato, na província de Yamanashi, no centro do Japão. O museu adquiriu o desenho por ¥ 1,2 milhão de ienes (R$ 22,5 milhões). Shibuya encontrou o exemplar quando visitava uma feira de livros de segunda mão em Tóquio no ano de 1994. Segundo a agência, o sobrinho de Saint-Exupéry, François d´Agay, de 81 anos, disse que a descoberta é muito importante e acredita que é muito provável que o desenho seja autêntico. O Pequeno Príncipe inclui um total de 47 ilustrações originais, mas poucas delas ainda existem pelo fato de o escritor francês, piloto na 2.ª Guerra Mundial, ter desaparecido enquanto realizava uma missão em 1944. Seu avião foi abatido por um piloto alemão e jamais foi encontrado. O livro foi escrito e ilustrado por Saint-Exupéry um ano antes de sua morte. Autenticidade A Tokyo Broadcasting System, uma rede de rádio e televisão japonesa, prepara uma exposição sobre a obra prevista para maio na capital japonesa. Após examinar o desenho, os responsáveis pela Tokyo Broadcasting System apontaram que "há muito poucas dúvidas sobre a autenticidade do desenho porque a tinta e outras características presentes nos demais originais são similares às que aparecem nesta ilustração. O número da página escrito no papel corresponde à numeração da primeira edição do livro, publicada em 1943", afirmaram. Segundo a agência Kyodo, até o momento foram vendidos mais de 80 milhões de exemplares de O Pequeno Príncipe no mundo todo.